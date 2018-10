FC Porto regressa ao trabalho com 14 ausências

O FC Porto voltou, esta terça-feira, aos treinos, após a derrota no clássico da Luz, com 14 ausências, 11 delas devido à paragem para as seleções e três devido a lesão.

Danilo e Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Leite e Bruno Costa (Portugal Sub-21), Diogo Costa (Portugal Sub-20), Éder Militão (Brasil), Corona (México) Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (RD Congo) são os jogadores que se encontram ao serviço das respetivas equipas nacionais.



No boletim clínico, figuram os nomes de Bazoer, que realizou treino integrado condicionado, e de Aboubakar e Hernâni, que fizeram apenas tratamento. Os campeões nacionais voltam a treinar na quarta-feira, às 10h00, à porta fechada.