E-toupeira. Manuel Damásio não acredita que Vieira soubesse o que supostamente se passava

Manuel Damásio, antigo presidente do Benfica, não acredita que Luís Filipe Vieira, atual máximo dirigente encarnado, tivesse conhecimento dos atos ilícitos atribuídos a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do clube, no processo "e-toupeira".

"Não acredito. Olhos nos olhos, não acredito", declarou Manuel Damásio, esta terça-feira, à margem da apresentação da biografia de Godinho Lopes. Para o antigo líder das águias, "seria com certeza uma surpresa" se viesse a ser provado que Vieira era, efetivamente, conhecedor dos atos alegadamente praticados. "Mas não acredito nisso", acrescentou.

Manuel Damásio não acredita que alguma vez Vieira tivesse pedido a Paulo Gonçalves que atuasse de forma ilícita. Quanto ao ex-assessor jurídico do Benfica, espera que a justiça, no final, seja esclarecedora.



"Acho que o Paulo Gonçalves também contribuiu para que o Benfica pudesse fazer as coisas boas que fez. Se teve algumas atitudes más, vai pagar por isso. Mas não acredito que alguma vez o presidente do Benfica tenha pedido para fazer isso. É que nem precisávamos", salientou.

Obra encarnada desperta cobiça



Manuel Damásio rejeitou especular sobre os processos em curso na justiça, mas salientou que o trabalho de Luís Filipe Vieira e da sua direção vai "suscitando cada vez mais invejas", emoção a que atribui a sucessão de casos em que o Benfica se tem visto envolvido:

"Fazer duas coisas ao mesmo tempo, criar infraestruturas num clube que não tinha e ganhar na parte desportiva, é dificílimo. E o Benfica tem conseguido isso. Agora está tudo a ver se consegue que o Benfica falhe, para poderem tirar esses méritos às pessoas que lá estão. Eu vou esperar calmamente, acreditando que nada de grave se vai passar, porque o presidente Luís Filipe Vieira é digno da minha maior confiança e estou-lhe grato, como benfiquista, pelo trabalho que tem feito [no clube]".