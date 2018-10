Godinho Lopes e os 700 mil euros por justificar. "Foram cinco anos muitos conturbados"

Godinho Lopes comentou, esta terça-feira, os 700 mil euros que alegadamente saíram do Sporting sem justificação. O antigo presidente leonino revelou que aguarda com interesse pelo resultado da auditoria forense à gestão de Bruno de Carvalho no clube, entre 2013 e 2018.

"Aguardo com curiosidade o resultado da auditoria. Esse é um aspeto particularíssimo da auditoria. Aguardo-o como um todo na medida em que foram cinco anos muitos conturbados e há muita coisa para dizer com certeza. Esse é um pequeno detalhe", afirmou Godinho Lopes, em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação da sua biografia.

Godinho Lopes admitiu que não podia deixar de falar, no livro, do Sporting, a que dedicou seis anos. "À medida que vamos falando as mágoas vão ficando para trás. Eu olho sempre para o lado do copo meio cheio. Adorei ter estado no Sporting. Quem não viu com olhos positivos terá a oportunidade de ler o livro e de perceber o que foi feito", referiu.

Bruno entristece Godinho



Pouco tempo depois de chegar à presidência do Sporting, Bruno de Carvalho expulsou Godinho Lopes e outros de sócios. O antigo líder leonino garantiu estar "de consciência tranquila" e remeteu uma possível reconstituição como sócio do Sporting ao novo presidente, Frederico Varandas, e ao Conselho Fiscal e Disciplinar atual.

A saída de Bruno de Carvalho não deixou Godinho Lopes feliz: "Olho para isso com tristeza, porque quem sofre é o Sporting. O Sporting vive da qualidade e do sucesso dos seus presidentes. A saída do Bruno de Carvalho não é uma coisa que me alegra. Pode é entristecer-me ele ter sido eleito porque, de facto, eu acho que não prestou um bom serviço ao clube, mas isso cabe também aos sportinguistas decidir".

Na opinião de Godinho Lopes, as preocupações do Sporting são coisa do passado e, agora, cabe aos adeptos unirem-se em torno de Frederico Varandas e de todos os que trabalham para levar o clube avante. "A nossa preocupação hoje deve ser estarmos todos juntos, de mãos dadas, a olhar para o futuro do clube. Não se pode estar a fazer juízos de valor nem a julgar quem acabou de chegar. Antes pelo contrário devemos apoiá-lo todos juntos e a pensar que o mais importante é o clube.

Godinho Lopes foi entrevistado a pretexto da apresentação da biografia intitulada “Olhos nos olhos”, da autoria do ex-jornalista António de Sousa Duarte.