Lisboa. Incêndio obriga 30 pessoas a passar a noite fora de casa

Um incêndio deflagrou esta terça-feira à noite na cobertura de edifício na rua Ferreira Lapa, na zona da Estefânia.

Cerca de 30 pessoas terão que pernoitar fora de casa, por precaução. Vão ser realojadas pela proteção civil da autarquia, avançou à Renascença fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O alerta foi dado pelas 21h08 e as chamas foram extintas pouco antes das 22h00, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

O incêndio deflagrou no número 23 da rua Ferreira Lapa, afetando a cobertura do edifício, adiantaram os bombeiros, que mobilizaram 40 operacionais e 12 viaturas para o local.

Segundo a fonte do RSB, "não há registo de feridos", mas o edifício teve de ser evacuado.

Fonte da PSP de Lisboa confirmou à agência Lusa que o incêndio começou na cobertura do edifício no número 23 daquela rua e que alastrou também à cobertura do número 21, com as autoridades a retirarem as pessoas do local.

"Os dois prédios foram evacuados como medida de precaução. Não temos registo de feridos, mas as pessoas foram retiradas por uma questão de segurança", disse fonte da PSP.

[notícia atualizada às 01h04]