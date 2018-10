Código de conduta aconselha árbitros a recusar prendas e dá valor limite

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta terça-feira, o código de conduta para a arbitragem. Este novo código indica que os elementos abrangidos no documento não devem aceitar "qualquer tipo de oferta" e proíbe-os mesmo de aceitar ofertas de valor igual ou superior a 150 euros, nas provas nacionais.

No documento, que se estende a todos os membros da estrutura de arbitragem nacional de futebol e futsal, o CA declara que os referidos agentes "devem abster-se de aceitar qualquer tipo de oferta, independentemente do valor e a qualquer título, de pessoas singulares e coletivas privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras".

"Sem prejuízo do disposto no número anterior, os agentes referidos podem aceitar ofertas simbólicas, bem como ofertas correspondentes aos usos e costumes sociais e culturais locais, no exercício das suas funções. Em qualquer caso, os agentes não podem aceitar ofertas de valor igual ou superior a €150 nas competições nacionais e €300 nas competições internacionais", pode ler-se no documento.



Isto porque há "condicionamento da imparcialidade e da integridade do exercício de funções quando haja aceitação de convites ou outros benefícios similares" com valor estimado igual ou superior a 150 euros. De qualquer forma, "as ofertas devem ser comunicadas ao Conselho de Arbitragem, que delas mantém um registo de acesso público".

Não à exposição pública na Internet

Os árbitros são, ainda, aconselhados a manter-se longe das redes sociais: "Devem adotar uma postura reservada e discreta no que diz respeito ao exercício das suas funções, designadamente evitando a criação e manutenção de perfis pessoais e/ou profissionais em redes sociais".

O CA alerta, ainda, que os árbitros não devem, "em circunstância alguma", aceitar comissões ou promessas de entidades para "negociar acordos de qualquer tipo no exercício das suas funções". Também não podem participar, diretamente ou indiretamente, "em apostas, jogos, lotarias e eventos similares ou transações relacionadas com jogos de futebol". Estão também proibidos de ter participações em empresas, consórcios, organizações, entre outros, "para promover, exercer como corretor, organizar ou realizar tais eventos ou organizações".

Numa espécie de editorial, o presidente do CA, José Fontelas Gomes, justifica a decisão de adotar um código de conduta, tendo em conta o "momento de particular desenvolvimento da arbitragem nacional", com a necessidade de uniformizar processos para a "garantia de uma atuação de total transparência, rigor e imparcialidade". A intenção é "prosseguir na linha da frente da luta incessante pela deliberação e aplicação de medidas que sejam o garante do crescimento sustentado da arbitragem portuguesa e da sua imagem junto das instâncias internacionais".

Daí o código de conduta, criado "de maneira a plasmar interna e externamente a orientação ética e moral que tem obrigatoriamente de constituir os alicerces" de quem trabalha na arbitragem.