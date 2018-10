​Dois pescadores desaparecidos no mar dos Açores

Dois pescadores encontram-se desaparecidos na sequência de um incêndio a bordo de uma embarcação, ao largo da ilha de São Jorge, tendo um terceiro chegado a terra a nado.



Segundo fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, com base na informação do pescador que chegou a terra, a nado, cerca das 20h00 de segunda-feira, o naufrágio da embarcação de pesca ocorreu na noite de domingo para segunda-feira.

As operações de busca e salvamento dos dois desaparecidos envolvem os bombeiros voluntários da Calheta de São Jorge, uma unidade aérea da Força Aérea e uma unidade de salvamento da Marinha.

As buscas estão a ser dificultadas pelas condições climatéricas, disse esta terça-feira o capitão do porto da Horta.

Segundo revelou à Lusa Rafael da Silva, desde as 16h00 locais (17h00 em Lisboa) que a visibilidade tem vindo a diminuir, devido à chuva que se faz sentir no arquipélago e que tem condicionado a tarefa dos vários meios aéreos e navais empregues nas buscas.