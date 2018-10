Bruno de Carvalho suspeito de envolvimento nas agressões de Alcochete

Bruno de Carvalho está a ser alvo de investigação no caso das agressões na Academia do Sporting, em Alcochete, avança o "Correio da Manhã".

Segundo aquele jornal, o juiz de instrução do Barreiro rejeitou o pedido de constituição de assistente do ex-presidente do Sporting no processo, porque, alegadamente, colide com a investigação em curso.

Os factos remontam ao dia 15 de maio, quando um grupo de cerca de 40 adeptos, alegadamente afetos ao Sporting, invadiram a Academia do clube, em Alcochete, e agrediram jogadores e equipa técnica.



Até ao momento, foram detidos 37 suspeitos, entretanto constituídos arguidos. Todos eles estão indiciados pela prática de crimes de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro, dano com violência, incêndio florestal e introdução em lugar vedado ao público, segundo comunicado do Tribunal do Barreiro.