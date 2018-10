Pedro Sousa sem piedade rumo aos "oitavos" do Challenger de Barcelona

Pedro Sousa assegurou, esta terça-feira, a presença nos oitavos-de-final do Challenger de Barcelona, em Espanha.

O número dois do ténis nacional, 144.º do "ranking" ATP, atropelou sem dó o espanhol Ricardo Ojeda Lara, número 307 da hierarquia mundial. Bastaram dois "sets", ganhos por duplo 6-1, e menos de uma hora (0h56).

Na próxima ronda, Pedro Sousa, que tem o estatuto de quinto cabeça-de-série do torneio, terá pela frente um antigo número cinco do mundo. Trata-se do veterano espanhol Tommy Robredo, atual 227.º do "ranking".