Montero admite possibilidade de continuar de leão ao peito

Fredy Montero admitiu, esta terça-feira, que poderá ficar no Sporting, se assim o clube entender.

Com contrato apenas até ao final da época, Montero já tinha admitido que esta seria a última temporada de leão ao peito, mas voltou atrás com o que disse, em declarações no canal colombiano, Win Sports.

"O Sporting tem a opção de renovar o contrato comigo. Vamos esperar até ao final do ano para ver o que vem aí para a minha carreira".

Montero representou o Sporting entre 2013 e 2015, e regressou no mercado de inverno em 2018. Esta época, o colombiano tem três golos apontados em nove jogos.