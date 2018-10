Cristiano Ronaldo envia mensagem de agradecimento aos fãs

Cristiano Ronaldo enviou, esta terça-feira, uma mensagem aos fãs, num direto no Facebook. Isto, numa altura em que o internacional português tem estado no olho do furacão, devido ao caso Mayorga, em que é acusado de, alegadamente, ter violado uma mulher norte-americana.

"Olá, portugas. Tudo bem? Só para vos mandar um abraço. Uma visitinha rápida só para vos agradecer o apoio que me têm dado sempre", declarou o avançado da Juventus, que não entrou na convocatória da seleção para os jogos com Escócia e Polónia. A mensagem foi repetida em várias outras línguas, para milhares de fãs que estavam a assistir ao direto. A namorada de Ronaldo, Georgina Rodríguez, também participou.

O caso Mayorga ganha novos contornos quase todos os dias. Ronaldo é acusado de violação por Kathryn Mayorga que, representada pelos seus advogados, enviou uma intimação ao jogador, dando início a uma ação civil por "agressão e abuso sexual". CR7 tem 20 dias para responder à intimação. Mayorga alega ter sido coagida a assinar um acordo de confidencialidade a troco de cerca de 325 mil euros (375 mil dólares).

Ronaldo é acusado de “agressão e abuso sexual”, “imposição intencional de sofrimento emocional”, “coação e fraude”, “chantagem e conspiração”, “difamação”, “abuso de direito” e expressa a “intenção declarada de tornar nulo o termo de confidencialidade ou torna-lo anulável com base na incompatibilidade” devido a “influência/coerção ou fraude”.

A polícia de Las Vegas reabriu, entretanto, a investigação sobre as acusações de violação apresentadas por Mayorga contra Cristiano Ronaldo, pelos factos que remontam a 2009, num hotel de Las Vegas.