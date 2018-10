Bispos preparam carta pastoral sobre matrimónio

Na próxima assembleia plenária da Conferência Episcopal os bispos portugueses vão ter em cima da mesa uma carta pastoral sobre o matrimónio. A revelação foi feita esta terça-feira aos jornalistas, em conferência de imprensa pelo porta-voz da CEP, no final da reunião do Conselho Permanente, que serviu para preparar a agenda da reunião-magna de novembro.

Segundo o Padre Manuel Barbosa, este documento surge “no sentido de conjugarmos toda esta preparação para o matrimónio, que já existe, e também o acompanhamento a realizar depois da celebração do matrimónio, nos primeiros anos em particular, para que haja da parte da Igreja uma preocupação e uma atenção particular a todas as situações.”

Revelando que a carta pastoral vem “na linha da Amoris Laetitia e da Familiaris Consortio”, o sacerdote acrescentou que o seu conteúdo ainda não está completamente elaborado e lembrou que os próprios jovens, nas respostas que deram ao questionário feito para ser apresentado no Sínodo, “marcam a família como importante nas suas vidas.”

Outro documento a ser apresentado na assembleia de novembro tem a ver com a celebração dos 175 anos do Apostolado da oração em Portugal. Nesta Conferência de imprensa, o Padre Manuel Barbosa também revelou que a Conferência Episcopal decidiu enviar um donativo, cujo montante ainda não foi acertado, para a diocese de Tellecheri, na India, afetada por inundações.

Sobre o Sínodo dos jovens, o sacerdote disse que o assunto vai ser abordado pelos bispos em novembro e que, hoje, o Conselho Permanente tinha expressado um voto de congratulação por o Português ter sido considerado língua oficial no Sínodo. Outra congratulação saída desta reunião de hoje foi para o Cardeal António Marto, por este ter sido recentemente nomeado para o Dicastério do Laicado, Família e Vida.