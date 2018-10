Bispos esperam que “valores humanos e cristãos” prevaleçam no Brasil

Os bispos portugueses acompanham a situação no Brasil, onde decorre um processo eleitoral tenso, e esperam que, independentemente de quem prevalecer nas urnas, prevaleçam os “valores humanos e cristãos”.

O porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), padre Manuel Barbosa, disse aos jornalistas esta terça-feira, depois do encontro do Conselho Permanente da CEP, que a Igreja portuguesa acredita que o próximo presidente se paute por esses valores.

“Acompanhamos naturalmente a situação e acreditamos que quem toma poder no país possa que se paute por esses valores, mesmo que às vezes soe de uma maneira diferente”, disse.

“Mas acreditamos que se vá por um caminho de justiça, sem corrupção, sem violência, tudo o que queremos de bem para a sociedade. E quem está à frente dos governos dos países deve fomentar esses valores e não outros. Essa é a posição, naturalmente comum, de um ser humano e de um cristão”, concluiu o sacerdote.

O padre Manuel Barbosa foi questionado também sobre o encontro de presidentes das conferências episcopais, que foi convocado para fevereiro, em Roma, para abordar a questão da proteção dos menores.

A ordem dos trabalhos não é ainda conhecida, disse, mas repetiu, como tinha dito já em setembro, que Portugal já tem diretrizes para lidar com estes casos, e que basta que estas sejam seguidas na prática.

“Temos normas, diretrizes, que bastam, se forem bem aplicadas. E temos de estar atentos sempre no sentido da prevenção, no sentido da formação, no sentido do acompanhamento de todas estas situações, isso está tudo nos documentos. Mas é preciso estar na prática também na vida real.”

Em representação de Portugal estará presente neste encontro o cardeal D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa.