Wilson Eduardo suspenso dois jogos. Abel e José Gomes multados

O Conselho de Disciplina anunciou o castigo de dois jogos de suspensão para Wilson Eduardo, e multa para Abel Ferreira e José Gomes.

A confusão nos instantes finais do Braga-Rio Ave foi grande e a Liga não poupou nos castigos. O avançado do Braga, Wilson Eduardo, recebeu dois jogos de suspensão depois da expulsão após o apito final do jogo.

Segundo o relatório do Conselho de Disciplina, o avançado insultou o árbitro e recebeu ainda uma multa de 1148 euros.

Já Abel Ferreira, que também recebeu ordem de marcha por Tiago Martins, foi multado em 765 euros, por "contestar uma decisão tomada pelo árbitro", por "gesticular de forma evidente com os braços" e por insultar o juiz da partida.

Ricardo Esgaio, que também rebcebeu o cartão de vermelho, apenas cumprirá um jogo de suspensão, e pagará uma multa de 115 euros. O próximo jogo do Braga será no terreno do Vitória de Guimarães, no dérbi minhoto.

Do lado da equipa do Rio Ave, o treinador José Gomes, que também foi expulso, foi multado em 383 euros por fazer gestos em direção ao árbitro assiste e pedir para consultar o videoárbitro, no último lance da partida, num alegado penalti sobre Galeno.