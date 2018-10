Benfica e Sérgio Conceição multados devido ao clássico

Benfica e Sérgio Conceição foram multados pelo Conselho de Disciplina da Liga em relação a eventos ocorridos no clássico.

As águias foram multadas em 765 euros por reproduzir uma música associada às touradas no final da partida.

"Depois do jogo ter terminado e quando as equipas regressavam aos balneários, foi difundida através da aparelhagem sonora do estádio um música do género Paso Doble (Estilo musical utilizado nas corridas de touros)", pode ler-se no relatório.

Já Sérgio Conceição terá de pagar 287 euros por não ter utilizado a braçadeira de capitão durante a maioria da partida.

De acordo com o relatório, o treinador do FC Porto não utilizou a "identificação" até aos 39 minutos da primeira parte, e em todo o segundo tempo.