Neuville confiante de que conseguirá segurar a vantagem e será campeão do mundo

Thierry Neuville mantém-se confiante de que pode sagrar-se campeão do Mundo de Ralis, apesar de, na segunda metade do campeonato (WRC), ter perdido parte substancial da vantagem que tinha sobre os rivais.

"Gostava de ter uma vantagem maior do que temos agora, mas não podemos ficar a pensar no que aconteceu nos últimos ralis. Temos de levantar a cabeça e lutar pela vitória nas duas últimas rondas. Está nas nossas mãos", assegurou o piloto belga, que conduz um Hyundai i20, em declarações reproduzidas pelo site oficial do WRC.

Em julho, Neuville deixou a Finlândia com 27 pontos de vantagem sobre Sébastien Ogier (Ford Fiesta). Findo o Rali da Grã-Bretanha, que Ogier venceu e em que o belga foi quinto, a distância já só vai em sete pontos. Restam duas corridas por disputar: Espanha e Austrália.

"Demos tudo o que tínhamos no último fim-de-semana. O erro cometido no sábado [despiste e perda de 40 segundos] acabou com as minhas hipóteses de fazer pódio, mas trabalhámos no duro para reclamar algumas posições. O campeonato está longe de terminar", sublinhou.

Neuville tem oportunidade de se sagrar, pela primeira vez, campeão do mundo e, com isso, impedir o "hexa" de Ogier - além de interromper uma série de 14 Mundiais ganhos por franceses. Dado que dará ainda mais motivação a um belga, dadas as rivalidades entre os dois países.