Nacho: "Quando ganhávamos, ninguém se lembrava de Cristiano Ronaldo"

Nacho, central do Real Madrid, frisou a importância que Cristiano Ronaldo tinha no plantel dos "merengues", e defendeu o treinador Julen Lopetegui, apesar do mau arranque de época.

Em entrevista à agência EFE, o defesa espanhol falou sobre a saída de CR7 para a Juventus, e pensa no futuro do Real: "O Cristiano era muito importante porque marcava 50 golos por temporada. Não temos a culpa que ele já não esteja cá e não podemos viver do passado. Temos que olhar para a frente com o que temos, que é um plantel muito bom e que tem capacidade para lutar por todas as competições".

"Quando ganhávamos jogos e marcávamos golos, nuinguém se lembrava do Cristiano. Ele começou sem marcar na Juventus, e dizia-se que já não conseguia marcar por ter saído do Real. Agora é tudo ao contrário. No futebol tudo vai mudando", adicionou.

Sobre o atual treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, Nacho admite que o plantel está do lado do técnico, apesar da série de quatro jogos sem vencer e marcar:

"A equipa está com o treinador até à morte. Já vivemos situações piores, mas fomos sempre capazes de ultrapassar. Não posso garantir que o Real Madrid vença todos os títulos, mas sabemos que vamos lutar por tudo até ao fim".

Depois de oito jornadas, o Real Madrid está em 5º lugar da La Liga, com apenas 14 pontos em oito jornadas, tendo já empatado dois jogos e perdido também em duas ocasiões.