Embaixadora dos Estados Unidos na ONU demite-se

No tweet, Trump ainda se diriga à "embaixadora" Nikki Haley como uma "amiga" e não confirma se o anúncio é sobre a alegada demissão.

Haley tem sido uma aliada de Trump na cena internacional e, no início do ano, disse que os Estados Unidos iam sair do conselho dos direitos humanos da ONU e classificou o orgão como "uma fossa de inclinação política". Numa postura oposta, tranquilizou a ONU sobre a promessa eleitoral de Donald Trump em construir um muro na fronteira terrestre com o México.

Nikki Haley é uma antiga governadora do estado da Carolina do Sul e foi a primeira mulher a entrar na administração Trump. Antes das eleições, era uma forte opositora de Trump, afirmando que o agora presidente era “tudo o que uma governadora não quer num Presidente”.

[em atualização]