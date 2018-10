Segunda "machadada" do dia. Génova despede treinador e já tem substituto

Depois do Chievo demitir o treinador, também o Génova anunciou, esta terça-feira, a demissão de Davide Ballardini do comando técnico da equipa.

O Génova segue em 12º lugar da Serie A, com 12 pontos somados, e com menos um jogo disputado que o resto do campeonato, devido ao adiamento da primeira jornada do campeonato, na sucessão da queda da ponte Morandi na cidade do norte de Itália.

O emblema italiano agradeceu a dedicação do técnico, e anunciou o novo treinador: Ivan Juric, que vai orientar os dois portugueses do plantel, Iuri Medeiros e Pedro Pereira.

O croata orientou o Génova entre 2016 e 2017, e deixou o comando da equipa a meio da temporada passada. Juric vai ser apresentado na quarta-feira.