Sampaoli e o fracasso no Mundial 2018: "Os jogadores estavam demasiado pressionados"

Jorge Luis Sampaoli quebrou o silêncio depois de ter sido demitido após o fracasso da seleção argentina no Mundial 2018.

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o técnico argentino admite que aproveitou o período pós-Mundial para "analisar o processo na seleção e pensar sobre o futuro".

A Argentina era uma das favoritas à conquista do Mundial, mas acabou por cair nos oitavos-de-final frente à França, depois de grandes dificuldades em qualificar-se na fase de grupos. Sampaoli acredita que a pressão nos jogadores era demasiado elevada:

"Foi muita pressão, obrigação e imediatismo, em que os jogadores estavam forçados a ganhar, e foi difícil que o jogo fluísse. A 'mochila' dos jogadores estava demasiado pesada. Para nós e para os jogadores já nem era só futebol. Só havia uma opção, que era sermos campeões mundiais, e isso tornou tudo mais difícil, não desfrutavamos nunca".

Sampaoli falou ainda sobre as reuniões realizadas entre jogadores sobre a seleção, nas costas do treinador, e que vieram a público:

"Essas reuniões eram para contribuir. O problema não eram as reuniões em si, mas sim o facto que se tornaram públicas. Os jogadores da equipa da Argentina no Mundial de 1986 reuniam constantemente, mas só se soube 20 anos depois de terem sido campeões mundiais".

O técnico argentino foi alvo de duras críticas após o fracasso no Mundial, mas reage com normalidade: "As críticas foram tão grandes como eram as expectativas. Cheguei com a aprovação de 95% das pessoas, todos pensavam que o Jorge Sampaoli podia dar o tão desejado Mundial com o melhor do mundo em campo, e quando isso não aconteceu, surgiram as críticas. Mas não guardo rancor".

Sampaoli falou ainda sobre a experiência de treinar Lionel Messi: "Foi incrível, especialmente vê-lo tão comprometido e a sofrer quando não ganhávamos. Sofreu como mais ninguém sofreu. Ter o melhor no mundo da equipa coloca-te no máximo nível de exigência. Todos têm de estar ao seu nível".

O treinador, atualmente sem clube, acredita que a Argentina pode conquistar o tão desejado Mundial em 2022, no Qatar, mas define uma condição "sine qua non" para o sucesso:

"É preciso um processo, e esse processo não pode ser quebrado. É preciso confiança inabalável. Se não ganharmos a Copa América, é preciso continuar o processo e não quebrar. Já chega desta mentalidade em que se não ganhas, és um perdedor. Se não ganhaste, mas acreditares, podes ganhar mais tarde. É preciso acreditar".

Ainda assim, Sampaoli não guarda rancor em relação a quem o demitiu: "Pelo contrário, estou agradecido pela oportunidade. O presidente da federação vive no mesmo mundo de obrigação e imediatismo que eu vivia".