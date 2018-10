Max Eberl: "Diogo Leite usou-nos para conseguir um contrato melhor"

O diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, Max Eberl, admitiu que o clube alemão esteve interessado na contratação de Diogo Leite, mas que o jogador apenas o utilizou para conseguir um contrato melhor no FC Porto.

Em entrevista à revista "Kicker", o dirigente alemão confirmou que o defesa português de 19 anos era o principal alvo para subsituir Jannik Vestergaard, que saiu para o Southampton:

"Quando pensámos num central no início da temporada, pensámos que o Diogo Leite seria a nossa solução. Falámos com ele, com o agente e com o pai, e estavamos prontos para bater a cláusula de transferência", que na altura era de 15 milhões de euros e seria a transferência mais cara da história do Monchengladbach.

Depois da transferência falhar, Eberl diz que Diogo Leite "nunca considerou seriamente uma mudança". "Senti que fomos só um brinquedo para ele. Usou-nos para conseguir um contrato melhor no FC Porto", completa.

Diogo Leite foi eleito o melhor defesa da I Liga no mês de agosto e foi, entretanto, relegado à condição de suplente, perdendo o lugar para o brasileiro Éder Militão. O central alinhou nas últimas duas partidas pela equipa B dos dragões.