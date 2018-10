Duarte Gomes aponta "erros evitáveis" no videoárbitro

Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, acredita que têm existido alguns erros evitáveis no videoárbitro e exige maior adaptação à utilização da tecnologia.

Com apenas sete jornadas volvidas, o antigo juiz analisou, em declarações a Bola Branca, a utilização da tecnologia e pede uma maior adaptação ao sistema:

"Em alguns lances, naquele que temos expectativa de uma decisão diferente, há uma decisão contrária. É um processo longo, com uma tecnologia que em si é muito boa, quase infalível. Mas a adaptação do homem à tecnologia requer várias competências e é demorada, desde o videoárbitro em sala até ao árbitro em campo. Os erros que se têm visto mostram que há muito trabalho a fazer".

Duarte Gomes acredita que a pausa internacional deve servir como período de reflexão dos erros até agora cometidos: "Têm havido um conjunto de erros, até neste fim-de-semana. É importante que as pessoas percebam que o campeonato não são só os jogos das três equipas com maior mediatismo".

"Gosto de acompanhar os nove jogos e mesmo nos outros lances que a nível público não têm grande mediatismo, houve um conjunto de erros evitáveis. Sou adepto do perfecionismo e excelência e quem está à frente da arbitragem também tem esta mentalidade. Não nos podemos contentar, e é preciso haver uma reflexão do que está bem e do que está mal", adicionou.

O antigo árbitro não faz parte da estrutura diretiva de arbitragem em Portugal, mas aponta para a necessidade de uma formação mais regular de videoárbitro:

"Requer formação contínua, talvez até todos os dias da semana e todos os tipos de formação. Uma coisa é estar no campo com toda a dinâmica de uma jogada e outra é estar em sala, quase como uma espécie de comentador desportivo com poder de decisão".

"Há lances que escapam porque o foco estaria noutra zona, lances com o pé e o foco está nos braços. Tudo isto pode treinar-se", rematou.