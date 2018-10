Peseiro recebe voto de confiança de Sousa Cintra

Sousa Cintra defende a continuidade de José Peseiro como treinador do Sporting, apesar do desgosto que a equipa lhe causou em Portimão, com uma pesada derrota, por 4-2. Foi Sousa Cintra, enquanto presidente da SAD, que contratou o técnico para suceder a Jorge Jesus e o ex-dirigente reforça, em entrevista à Renascença, que confia em Peseiro.

"Confio no nosso treinador. Temos de lhe dar essa motivação. A família sportinguista tem de estar sempre unida", apela. Sousa Cintra acredita em Peseiro e nos jogadores que formam o plantel. São atletas, sublinha, "contratados sempre de acordo com o treinador".

"Temos plantel para lutar pelo primeiro lugar. O treinador tem bom plantel e tem aquela juventude toda, que ele já está a lançar", observa. Cintra transmite, ainda, confiança total em Frederico Varandas. "É um bom presidente. Temos de confiar nele e apoiá-la", sustenta.

Sousa Cintra presidiu à SAD do Sporting, entre a saída de Bruno de Carvalho e a entrada de Frederico Varandas.