Sousa Cintra descreve resultado de Portimão como "uma vergonha"

Sousa Cintra não poupa nas palavras, para o antigo presidente do Sporting, e líder da SAD entre Bruno e Varandas, a derrota com o Portimonense, por 4-2, "é uma vergonha". "Quem quer ser campeão não pode perder com o último classificado, por 4-2. Acho que é uma vergonha, mas isso já aconteceu a todos os grandes clubes", relativiza, em entrevista à Renascença, desejando que se tenha tradado de "um pequeno acidente".

Cintra sublinha que ainda é muito cedo para fazer contas e apela à "união de todos" para que o Sporting ultrapasse este momento. "O campeonato começou há pouco tempo, temos muito tempo para recuperar os quatro pontos perdidos", regista.

Apesar de considerar que Peseiro tem um plantel com muitas opções válidas, Sousa Cintra não deixa de anotar que a equipa "tem tido jogadores importantes lesionados", incluindo o goleador Bas Dost. O antigo presidente dos leões reforça a mensagem de união, definindo esse como o caminho certo para o Sporting chegar ao título.

O Sporting perdeu, por 4-2, com o Portimonense, na 7ª jornada do campeonato. A equipa está no 5º lugar da tabela, a quatro pontos dos líderes Benfica e Braga.