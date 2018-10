Polícia detém suspeito da morte de jornalista búlgara

A polícia da Bulgária deteve um suspeito do homicídio de Viktoria Marinova, a jornalista búlgara que foi encontrada morta no passado sábado. As autoridades dizem que foi violada, agredida e depois sufocada.

Trata-se de um cidadão ucraniano que foi detido há 24 horas. “Temos uma pessoa em custódia, cujo alibi estamos a verificar, mas por enquanto não temos uma suspeita concreta. O trabalho vai continuar”, disse Teodor Atanasov, chefe da polícia regional, citado pela agência Reuters.

O Ministério do Interior da Bulgária recusou comentar a informação, remetendo para um comunicado ainda esta terça-feira.

A jornalista era pivô de um programa televisivo que está a investigar um alegado esquema de corrupção envolvendo fundos da União Europeia. Na edição do passado dia 30 de setembro, Marinova entrevistou dois jornalistas que fizeram revelações sobre este esquema e prometeu que continuaria a investigar a questão.

O seu assassinato está, por isso, a ser encarado por muitos búlgaros como um ato de vingança por parte de grupos criminosos, mas o Governo diz que é cedo para chegar a essas conclusões e promete um inquérito rigoroso.

[notícia atualizada às 12h55]