Markus Weinzierl é o novo treinador do Estugarda

O Estugarda anunciou, esta terça-feira, a contratação de Markus Weinzierl como novo treinador da equipa principal.

O emblema alemão tinha demitido o antigo técnico, Tayfun Korkut, devido a maus resultados. O Estugarda segue em último lugar da Bundesliga com apenas cinco pontos em sete jogos disputados.

O treinador de 43 assinou um vínculo válido até 2020 com o Estugarda, e estava sem clube desde 2017, quando deixou o comando técnico do Schalke 04.

Ao longo da carreira, Weinzierl conseguiu a promoção do Jahn Regensburg ao segundo escalão, e liderou o Augsburgo à Liga Europa em 2014/15.

Em declarações reproduzidas no site do clube, o treinador alemão mostrou-se ansioso por arrancar num desafio complicado:

"O Estugarda é um grande clube que está numa situação difícil. Estou convencido do potencial do clube e da equipa. Tenho observado a Bundesliga de forma intensiva nos últimos meses e estou ansioso por começar a trabalhar com a minha nova equipa".

O primeiro desafio oficial de Wenzierl na liderança do clube não poderia ser mais difícil: O Estugarda recebe o Borussia Dortmund, líder isolado da Bundesliga, no próximo dia 20 de outubro.