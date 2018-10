Carvajal revela: "Gostava de jogar na Premier League"

Dani Carvajal, lateral direito do Real Madrid, não esconde o sonho de jogar um dia na Premier League.

Na equipa principal dos "merengues" desde 2013, Carvajal, em declarações à revista "Libero", admite que quer jogar em Inglaterra:

"Adorava jogar na Premier League. É uma experiência que quero ter e não quero ficar com essa espinha encravada".

"Mas ao mesmo tempo gostaria de fazer toda a minha carreira aqui no Real Madrid, o que também seria muito bom", admitiu o internacional de 26 anos.

O lateral direito formado no Real Madrid, fez a sua primeira época no futebol profissional no Bayer Leverkusen, em 2012/13. O Real Madrid recuperou o espanhol em 2013 e leva já 208 jogos com a camisola do emblema espanhol.