Internacionais russos agrediram ministro e podem ficar sem clube

Alexandr Kokorin e Pavel Mamaev, internacionais russos, agrediram um elemento do Ministério do Comércio, estão a ser investigados criminalmente e podem ainda ficar sem clube.

O Ministério do Interior já confirmou que abriu uma investigação penal aos dois jogadores, que foram apanhados em vídeo a agredir, com uma cadeira, um elemento do Ministério do Comércio e Indústria, num bar em Moscovo. E as repercussões podem não ficar só por aí.



O Krasnodar anunciou a suspensão de Mamaev, e confirmou que "está a estudar formas de rescindir contrato com o jogador", depois de um comportamento que o clube considera ser "inaceitável" e "sem desculpa possível".

Já o Zenit repudiou a atitude de Kokorin, mas decidiu esperar pela conclusão da "investigação legal das autoridades competetentes" para avançar para um castigo interno, e admitiu que o comportamento do jogador "envergonhou o clube".

Segundo a imprensa russa, os dois jogadores encontravam-se alcoolizados e provocaram os empregados do estabelecimento. O membro do governo respondeu à provocação e desencadeou-se uma cena de pancadaria.

Mamaev e Kokorin são dois jogadores de alto perfil na Rússia. O extremo do Krasnodar leva 15 internacionalizações e esteve presente no Europeu 2016. Kokorin é uma das principais figuras do Zenit desde 2015 e soma um total de 48 internacionalizações.