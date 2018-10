Griezmann: "Mbappé faz lembrar o Ronaldo no Manchester United"

Antoine Griezmann, jogador do Atlético de Madrid, diz que o jovem fenómeno francês Kylian Mbappé lhe faz lembrar Cristiano Ronaldo, quando o português era mais jovem.

Em entrevista à "France Football", o avançado francês deixou enormes elogios ao colega de seleção, Mbappé:

"Ele faz-me lembrar o Cristiano Ronaldo quando ele estava em Manchester. Ele era o jogador que jogava na ala, driblava muito e marcava, mas não procurava o golo. Quando o Mbappé começar a pensar como o Cristiano em Madrid, também vai marcar 50 golos por época".

O campeão mundial voltou a falar sobre a Bola de Ouro, e não esconde o sonho de conquistar o galardão que premeia o melhor futebolista do mundo: "É um sonho. É o melhor dos melhores, só venceram craques, e todos os vencedores são exemplos. Seria um sonho ser um exemplo para outros".

"Fomos campeões mundiais, somos a melhor equipa do mundo. Nesta melhor equipa do mundo, deve estar o melhor jogador do mundo, não? Penso assim. Depois, claro que há votos e opiniões diferentes, mas eu acho que a Bola de Ouro devia ir para um francês", rematou Griezmann.