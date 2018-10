Chievo demite treinador

Lorenzo D'Anna foi demitido do cargo de treinador do Chievo. O clube anunciou a decisão através de um comunicado em que agradece o trabalho realizado pelo técnico que salvou o Chievo da descida na época passada, ao pegar na equipa nas últimas jornadas do campeonato e a conquistar três vitórias, em três jogos.

Esta época, D'Anna só conseguiu vencer na Taça da Itália, diante do Pescara. O clube começou a temporada com três pontos negativos e em oito jornadas tem dois empates e seis derrotas.

O Chievo é último classificado, com um ponto negativo.