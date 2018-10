Frederico Silva eliminado no Uzbequistão

Frederico Ferreira Silva foi eliminado na 1ª ronda do Challenger de Tashkent, pelo russo Alexey Vatunin. O tenista português (291), que passou pela ronda de qualificação, não resistiu ao melhor ténis do quinto cabeça-de-série do torneio, 176 do mundo.

Vatunin resolveu o encontro numa hora, com os parciais de 6-1 e 6-2. Houve outro português em ação, esta manhã, e também foi derrotado na capital do Uzbequistão. Gonçalo Oliveira perdeu na 1ª ronda de pares, onde fez dupla com o russo Mikhail Elgin. O par formado por Alexander Pavlioutchenkov e Tsung-Hua Yang venceu no "super tie break", por 6-4, 6-4 e 10-5.

Gonçalo (288) continua em competição no quadro de singulares. Terá pela frente, na 2ª ronda do torneio, o bósnio Mirza Basic, número 75 do mundo e principal favorito à vitória no Challenger de Tashkent.