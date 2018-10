Rooney defende que Mourinho está a ser o bode expiatório dos erros do Manchester United

Wayne Rooney defende José Mourinho das críticas e diz, em declarações publicadas pelo "Mirror", que o treinador português "é um alvo fácil". "O treinador pode ser fazer tudo o que está ao seu alcance, mas depois tem a ver com aquilo que os jogadores produzem em campo. O que está a acontecer é, provavelmente, a soma de muitas coisas, mas o José [Mourinho] é um alvo fácil", diz o agora jogador do DC United, da liga norte-americana.

Rooney considera que Mourinho está a ser usado como bode expiatório para justificar os erros cometidos pelo clube, nomeadamente na contratação de jogadores. O avançado pensa que falta experiência ao plantel do United. "Eles não têm jogadores mais velhos no plantel. Jogadores que eu, por exemplo, tive quando era mais novo e estava no clube. Esses jogadores podem ajudar os mais novos em momentos difíceis como este", observou.

Rooney desafia, por fim, os jogadores do United a assumirem-se e a darem a cara. O internacional inglês, de 32 anos, foi jogador do Manchester United entre 2004 e 2017. No último verão torcou a camisola do Everton pela do DC United. Rooney é a grande estrela do clube. Tem nove golos marcados, em 16 jogos.