Auditoria às contas do Sporting deteta 700 mil euros por justificar

O Sporting terá pago 700 mil euros por serviços de observação de jogadores, para detetar jovens talentos, mas esse valor, de acordo com os resultados da auditoria forense realizada às contas do clube, está por justificar.

De acordo com a imprensa, há faturas que comprovam a saída do dinheiro, mas não há nenhum jogador referenciado. As empresas contratadas teriam que apresentar relatórios dos jogadores, mas o Sporting não tem nenhum.