Seferovic ainda tem direito a manchetes

Haris Seferovic resolveu o clássico de domingo, entre Benfica e FC Porto, e os jornais desportivos continuam a dedicar atenção ao suíço que renasceu no plantel de Rui Vitória.

"Seferovic provou ser um lutador", destaca o jogo de uma entrevista a Alexander Frei, antigo internacional suíço. Frei realça a reação do compatriota à alegada ordem de dispensa que teria no defeso.

"Duro de roer", titula "A Bola". Como Seferovic renasceu para ser o novo herói da Luz é a história que o jornal propõe. O "Record" também dedica manchete ao Benfica, mas aponta a outro jogador: "Rúben aprendeu a lição". O jornal explica o grande jogo que o central fez frente ao Porto.

O clássico é revisto à lupa, dois dias depois, e "O Jogo" faz a avaliação ao FC Porto: "Dragão à lupa". O que tem o FC Porto de recuperar para ser igual a 2017/18? "O Jogo" foi à procura da resposta.

O Sporting ainda recupera da derrota pesada em Portimão, por 4-2, e Sousa Cintra, citado pelo "Record", diz esperar que tenha sido um acidente. "O Jogo" garante que "Peseiro está a salvo". Protestos não abalam planos da SAD. Interesse em Muriel, do Sevilha, reativado. Dost, tal como Mathieu, tem a recuperação atrasada.

Em entrevista ao jornal "A Bola", Godinho Lopes, ex-presidente do Sporting, revela que tinha Jesus e Domingos Soares de Oliveira garantidos quando saiu da presidência dos leões. Ao "Record", Godinho Lopes diz que se sentiu "humilhado". No âmbito da auditoria forense realizada às contas do clube há 700 mil euros por justificar.