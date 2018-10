Portal, o novo aparelho para fazer videochamadas

O Facebook lançou um novo aparelho para simplificar as videochamadas feitas através do Messenger. Chama-se Portal e é uma espécie de ecrã inteligente, equipado com uma câmara com um campo de visão de 140 graus que tem a capacidade de acompanhar os movimentos dos utilizadores e mostrar a cara de quem está a falar numa conversa de grupo, por exemplo.

Os aparelhos estão ainda equipados com a Alexa, a assistente artificial da Amazon, que permite ao utilizador iniciar chamadas, pedir informação sobre meteorologia ou ouvir música, por exemplo.

O novo ‘gadget’ vem com garantias redobradas de segurança. Apesar de as câmara do Portal conseguirem acompanhar os movimentos dos utilizadores, o Facebook afirma que o aparelho não utiliza reconhecimento facial para identificar ou seguir as pessoas. De acordo com a empresa, basta tocar no ecrãs para desativar a câmara e o microfone. O Portal traz ainda uma tampa para colocar sobre a câmara.