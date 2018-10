Luís Filipe Vieira arguido no processo dos e-mails

O "Correio da Manhã" revela que foi feita uma "cópia cgea" do telefone e dos conteúdos dos "tablets" do presidente do Benfica. Vieira é, de acordo com o jornal, suspeito de corrupção desportiva, no âmbito do caso dos e-mails.