Kim Jong Un convida Papa a visitar a Coreia Do Norte

O líder norte-coreano Kim Jong Un vai convidar o Papa Francisco a visitar o país, revelou a Casa Azul presidencial sul-coreana.

O portador do convite vai ser o presidente Moon Jae-in, que viaja na próxima semana para a Europa e tem um encontro agendado no Vaticano a 18 de outubro, escreve a agência Reuters.

"Quando se encontrar com o Papa Francisco, ele [Moon Jae-in] vai transmitir a mensagem do líder Kim de que irá dar as boas-vindas ao Papa se ele visitar Pyongyang”, disse o porta-voz sul-coreano numa conferência de imprensa.

Nesta intervenção lembrou ainda que durante a Cimeira entre as duas Coreias Kim disse a Moon que queria fazer um convite a Francisco, embora sem definirr uma data. O Papa já manifestou a intenção de visitar o Japão no próximo ano.

Este é o primeiro convite feito a um Papa por um líder norte-coreano desde 2000. Na altura, a proposta de reunião feita pelo pai de Kim Jong Un a João Paulo II não se chegou a concretizar.

A Constituição da Coreia do Norte garante a liberdade religiosa desde que esta não prejudique o Estado. Contudo, além de alguns locais de culto controlados pelo Estado, não é permitida nenhuma atividade religiosa aberta.