Ana Gomes responsabiliza UE e governos por assassinato de jornalistas de investigação

A eurodeputada Ana Gomes está “horrorizada” com a morte da jornalista búlgara Viktoria Marinova, a terceira repórter de investigação a ser assassinada na União Europeia no espaço de um ano.



Em entrevista à Renascença, Ana Gomes considera que a UE tem responsabilidade nestas mortes, porque deixou alguns setores serem controlados por máfias.

“Isto resulta de gravíssimos problemas que temos na União Europeia e da forma como nos últimos a deixámos capturar setores das nossas economias e da nossa política por interesses criminosos, por mafias organizadas, designadamente para se aproveitaram por fundos europeus.”

Além de Viktoria Marinova, há também os casos de Daphne Caruana Galizia, que foi assassinada à bomba, em Malta, em outubro de 2017; e do jornalista eslovaco Ján Kuciak morto em fevereiro deste ano, em Bratislava.

“Os governos europeus, a União Europeia e as instituições têm muita responsabilidade no sinal que se deu a todo o tipo de organizações criminosas, de que podiam estar descansados, infiltrados, em governos e instituições e que ninguém seria muito diligente na procura dos criminosos”, lamenta Ana Gomes.

A eurodeputada socialista, que liderou uma delegação do Parlamento Europeu a Malta, denuncia que a investigação à morte da jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia “está bloqueada”, na “Eslováquia também houve muitas dificuldades e ainda não se chegou ao fim e agora acontece este assassinato”.

Ana Gomes conta que foi a Malta no quadro da investigação dos Panama Pappers, em fevereiro de 2017. Voltou ao país mais tarde no âmbito da investigação ao assassinato de Daphne Caruana Galizia e para saber o que as autoridades de La Valeta tinha feito sobre as acusações de branqueamento de capitais contra dois membros do Governo que continuam em funções.

“Fiz um relatório. Nessa altura não havia sequer presumíveis autores materiais da bomba detidos. Curiosamente, dois dias depois de nós sairmos de Malta, o primeiro-ministro anunciou a detenção de três suspeitos, mas é fundamental saber quem ordenou”, defende Ana Gomes.

As autoridades têm que mostrar que querem combater as máfias, caso contrário, “estão a dar sinais aos criminosos que podem continuar a matar jornalistas e com os seus esquemas corruptos”.