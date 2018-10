Suspeito no caso Skripal é médico na secreta militar russa

A verdadeira identidade do segundo cidadão russo, acusado pelo Reino Unido de envolvimento no caso Skripal, foi revelada esta segunda-feira pelo site de investigação Bellingcat.



Alexander Yevgenyevich Mishkin, inicialmente identificado como Alexander Petrov, tem 39 anos e é médico militar ao serviço do GRU, a secreta militar da Rússia.

De acordo com o site Bellingcat, Mishkin nasceu em julho de 1979, na aldeia de Loyga, no Norte da Rússia. Até setembro de 2014, o seu domicílio oficial era a morada da sede do GRU, em Moscovo.

Fontes abertas ao público, testemunhos de pessoas próximas do agente russo, cópias de documentos de identificação, incluindo do passaporte, permitiram identificar Mishkin.

No mês passado, outro alegado agente russo, Ruslan Boshirov, foi identificado como um coronel dos serviços secretos russos, cujo verdadeiro nome é Anatoliy Chepiga.

Os dois homens são acusados pelas autoridades britânicas de serem os responsáveis pelo envenenamento do antigo espião russo, Sergei Skripal, atualmente exilado no Reino Unido, e da sua filha.

Os agentes ao serviço de Moscovo utilizaram o agente neurotóxico Novichok, fabricado pela antiga União Soviética, para tentarem eliminar Skripal, na cidade de Salisbury.

Numa recente entrevista, os dois homens confirmaram que se deslocaram a Salisbury naquela data, mas apenas para fazer turismo.