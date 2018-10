Arderam "perto de 600 hectares" no Parque Natural Sintra-Cascais

Já regressaram a casa as mais de 300 pessoas retiradas na sequência do incêndio deste fim de semana em Sintra e Cascais, disse à Renascença o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.

O presidente da Câmara de Cascais assume que a destruição causada pelo fogo lhe causa uma “grande tristeza e frustração”, mas podia ter sido pior.

“Temos feito um trabalho exaustivo ao nível do ordenamento da floresta e da limpeza do Parque Natural Sintra-Cascais e, de um momento para o outro, vimos parte disto desaparecer, mas também com a noção de que, se não tivéssemos feito o que fizemos ao longo destes anos todos e de forma consistente, as consequências teriam sido mais gravosas”, refere o autarca.

Existe um relatório de peritos europeus que, segundo o jornal “Público”, terá alertado para o risco de incêndio no Parque Natural Sintra-Cascais. Esse relatório foi enviado em maio para várias entidades do Governo e autarquias.

O presidente da Câmara de Cascais recebeu o documento, partilhou-o e perguntou o que mais é preciso fazer.

“Tudo foi reconhecido que o trabalho que temos vindo a desenvolver no concelho de Cascais é o recomendável e que não havia grandes medidas a propor para realizarmos em Cascais”, sublinha.

Agora é preciso olhar para a frente e o autarca assinou, esta segunda-feira, um despacho a proibir a construção imobiliária na área atingida pelo incêndio. Por outro lado, é preciso recuperar o património ambiental destruído e a autarquia anuncia já, para o próximo sábado, junto ao Guincho, uma ação de voluntariado.

A Renascença tentou falar com outras entidades e aguarda resposta da Câmara Municipal de Sintra e do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.