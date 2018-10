Beto desdramatiza: "Não é na sétima jornada que se resolve o campeonato"

Beto, "team manager" do Sporting, desdramatizou a pesada derrota por 4-2 no terreno do Portimonense.

Em declarações à SportingTV, o antigo defesa dos leões realça que o campeonato é uma maratona e não uma prova de velocidade: "A liga é uma prova longa e de regularidade, não é à sétima jornada que se resolvem as coisas".

"Estamos unidos para dar o melhor pelo clube, mas há noites que não correm bem como desejamos. Estamos aqui para dar a cara nos momentos bons e menos bons. Só com sacrifício e muita união é que podemos melhorar e chegar ao fim na posição onde queremos", adicionou.

Roberto Severo, formado em Alcochete, na equipa principal dos leões entre 1996 e 2005, e atual "team manager" do plantel, apelou à união dos adeptos:

"É importante que a família sportinguista esteja unida, mas sabemos que no futebol há três resultados possíveis. Precisamos de todos ao nosso lado, até ao fim do campeonato há muitos jogos".

"Os jogadores são os que sentem mais quando as coisas não correm como desejam. É um grupo fantástico, um grande espírito e compromisso. Mais cedo ou mais tarde o fruto do trabalho vai aparecer", adicionou.