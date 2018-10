Federação Inglesa investiga comentários de Mourinho

José Mourinho está a ser investigado pela Federação Inglesa de Futebol, por comentários ainda no relvado no final da vitória por 3-2 frente ao Newcastle, no domingo, segundo avança a Sky Sports.

No final do jogo, o técnico dos "red devils" foi apanhado pelas câmaras a verbalizar insultos em português.

Se a Federação Inglesa considerar que Mourinho utilizou "linguagem ofensiva e abusiva", o técnico pode ser suspenso de estar no banco.

Recorde-se que Mourinho está sobre grande escrutínio em Inglaterra, com os maus resultados da equipa e a quebra de relações entre treinador e jogadores.