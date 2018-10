Fernando Santos orienta primeiro treino com 11 baixas

A seleção portuguesa arrancou, esta segunda-feira, a preparação para as próximas partidas frente à Polónia e Escócia com apenas 14 jogadores no relvado.

Pepe, Rúben Dias, Cédric, Neto, William Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes, Pizzi, Éder, Bernardo Silva e André Silva ainda não chegaram à Cidade do Futebol e, por isso, falharam o primeiro treino às ordens de Fernando Santos.

Por sua vez, o selecionador apenas pôde contar com 14 jogadores: Rui Patrício, Beto, Cláudio Ramos, Cancelo, Pedro Mendes, Kevin Rodrigues, Mário Rui, Gedson, Rúben Neves, Hélder Costa, Sérgio Oliveira, Renato Sanches, Bruma e também Rafa, que foi chamado esta segunda-feira para render o lesionado Gonçalo Guedes.

A seleção volta a treinar na terça-feira, às 10h30. Após o almoço, a comitiva nacional viaja para a Polónia onde portugal Portugal entra em campo, na quinta-feira, às 19h45, no Estádio Slaski, jogo com relato na antena da Renascença, e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.