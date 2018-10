João Carvalho: "Sinto a equipa a melhorar de jogo para jogo"

João Carvalho, médio do Nottingham Forest, falou sobre as duas partidas decisivas no apuramento para o Europeu de Sub-21.

Em conferência de imprensa, João Carvalho admite que a equipa "tem tido dificuldades", mas vê a luz ao fundo do túnel: "Sinto a equipa a melhorar de jogo para jogo e a conseguir os objetivos. Não queríamos estar como estamos, podiamos já ter o apuramento garantido, mas temos trabalhado bem e só assim é que podemos colher os frutos no fim".

Portugal está em terceiro no Grupo 8 de apuramente para a fase final do Europeu de 2019, com 16 pontos somados, dois pontos atrás dos líderes Bósnia e Roménia. Nas duas últimas partidas, Portugal vai defrontar o Liechtenstein na quinta-feira, e recebe a Bósnia na partida decisiva na terça-feira.

"Os próximos três pontos são muito importantes e só depois é que podemos pensar na Bósnia. Temos um país inteiro a torcer por nós", disse.

João Carvalho admite estar a "sentir-se bem" no seu novo clube em Inglaterra, "dentro dos objetivos" que pretende, mas prefere, de momento, focar-se exclusivamente na seleção.