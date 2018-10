Nova greve, novas supressões. CP prevê "fortes perturbações" na sexta-feira

A CP - Comboios de Portugal anunciou que prevê "supressões em todos os serviços" e que se esperam "fortes perturbações" no serviço normal esta sexta-feira, 12 de outubro. Ainda não há informação sobre se serão garantidos serviços mínimos.

Assim, todas as pessoas que tenham comprado bilhetes em qualquer serviço, seja Alfa Pendular, Intercidades, Interregional, Regional e Celta, poderão ter o valor reembolsado ou a revalidação, sem custos, até dez dias depois da greve.

A CP avança que não há transportes alternativos previstos para colmatar as viagens suprimidas.

O coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), José Manuel Oliveira, diz à Renascença que um acordo entre a Infraestruturas de Portugal e os trabalhadores ainda está longe de ser alcançado, precipitando nova paralisação. O coordenador fala numa "falta de respostas do Governo e da administração para um conjunto de matérias que determinam” o contrato coletivo e, conclui, "nesse sentido, [a greve] é uma forma de pressionar à evolução da negociação os orgãos e as organizações sindicais decidiram avançar com o pré-aviso de greve".

A última greve foi na segunda-feira, dia 1 de outubro, e, para além dos serviços mínimos, a empresa garantiu mais sete ligações. Na altura, os trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP fizeram greve exigindo contratação de trabalhadores, mais comboios e a negociação para o contrato coletivo.