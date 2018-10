Portugal termina Torneio das Quatro Nações em segundo

A seleção nacional feminina de futebol alcançou o segundo lugar do Torneio das Quatro Nações, ao empatar sem golos diante da Finlândia, esta segunda-feira. Portugal terminou a prova com cinco pontos.

No torneio que decorre na China, a equipa das "quinas" segurou o nulo para terminar o torneio invicta. "Fomos sempre nós que dominámos e criámos as melhores oportunidades para marcar. Sem dúvida nenhuma que, por aquilo que produzimos, pela entrega e organização das nossas jogadoras, merecíamos ter vencido o jogo", referiu o selecionador nacional, Francisco Neto, em declarações ao site da FPF.

Apesar de ser a seleção com menor "ranking" FIFA das quatro presentes, Portugal empatou frente a China e Finlândia (0-0) e goleou a Tailândia (4-1). Patrícia Morais foi eleita a melhor guarda-redes do torneio, já Carolina Mendes, que assinou um "hat-trick" frente à Tailândia, foi a melhor marcadora da competição. Francisco Neto considerou o desempenho luso no Torneio das Quatro Nações "muito positivo".