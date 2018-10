Hazard: "Sonho em jogar no Real Madrid desde pequeno"

Eden Hazard, médio do Chelsea, voltou a falar sobre o sonho de representar o Real Madrid no futuro.

Em declarações depois da vitória por 3-0 no terreno do Southampton, jogo onde o belga apontou um golo e uma assistência, o médio voltou a relembrar o sonho de jogar no emblema espanhol, que se pode tornar realidade em breve:

"O Real Madrid é o melhor clube do mundo. Não quero mentir, sonho em jogar no Real Madrid desde pequeno. Às vezes levanto-me de manhã e penso que quero sair do Chelsea, e outras vezes penso que quero ficar".

"É uma decisão difícil, tenho 27 anos e faço 28 em janeiro. É como quando tens um sonho na cabeça e queres torná-lo realidade. Já o disse várias vezes: se sair, serei feliz, mas se ficar também vou ser feliz. Não é um caso em que se ficar não vou estar feliz", adicionou.

Apesar do namoro entre Eden Hazard e o Real Madrid já levar vários anos, o belga não quer causar problemas no clube: "Não quero dramas. Quero o melhor para mim, mas também o melhor para o clube, porque eles deram-me tudo".

"Não vou estar a dizer que vou assinar um novo contrato e depois não assinar. Logo vemos. Se o Chelsea quiser, falarei com eles", reiterou.

Eden Hazard é peça-chave no Chelsea desde 2012, quando assinou vindo do Lille, clube de formação. Esta temporada, o médio tem estado em ainda maior destaque sob a batuta do novo treinador, Maurizio Sarri, e leva já oito golos em apenas dez jogos.