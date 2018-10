Piccini chamado à seleção italiana

Cristiano Piccini foi chamado por Roberto Mancini para os trabalhos da seleção italiana. O defesa-direito que o Valência contratou ao Sporting, no verão, é opção para compensar a indisponibilidade de Danilo D'Ambrosio, do Inter, que está lesionado.

Piccini, de 26 anos, nunca foi internacional por Itália. O jogador convenceu Marcelino Toral, que o tem colocado a titular, mas ainda não convenceu os adeptos e a imprensa de Valência.

A Itália tem jogo de preparação marcado com a Ucrânia, para quarta-feira, e joga com a Polónia, para a Liga das Nações, no domingo, em Chorzow. As duas seleções fazem parte do grupo de Portugal na nova competição da UEFA.