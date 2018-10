Azeredo Lopes é "ativo importante" do Governo, diz Costa

O primeiro-minsitro refirmou a sua confiança no ministro da defesa e considerou-o mesmo um "activo importante" do Governo. Foi numa visita à base aéarea de Monte Real, em Leiria, e com Azeredo Lopes a seu lado.

Foi a primeira vez que o primeiro-ministro e o ministro da defesa apareceram lado a lado desde a noticia divulgada na semana passada segundo a qual Azeredo Lopes sabia da combinação entre a policia militar e o alegado assaltante de Tancos para o 'descobrimento' das armas roubadas na Chamusca.

Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro recusou que Azeredo Lopes seja um problema para o Governo.

"O sr. ministro é, como todos os membros do Governo, um ativo importante. O Governo é uma equipa, funciona em equipa e todos somos um ativo para que o Governo continue a desempenhar as suas funções e entregar ao país resultados que têm sido entregues do ponto de vista do seu desenolvimento, da melhoria das condições sociais e económicas, da criação de emprego, dos níveis de segurança que são, aliás, condições essencial para a atratividade de Portugal", disse António Costa, fim de uma visita que só foi divulgada este domingo e que pareceu feita à medida para uma declaração de confiança.

O primeiro-ministro disse que afinal a visita estava programada há tempo, tal como a confiança no ministro.

"A visita estava marcada há bastante tempo, mas a confiança também estava manifestada há bastante tempo. Estamos em funções desde 29... 26 de novembro de 2016 [sic] e essa confiança está inalterada dede então", garantiu o primeiro ministro, que tirou um ano ao seu próprio Governo (a posse foi a 26 de novembro de 2015).

A Força Aérea era o único ramo que o primeiro-ministro ainda não tinha visitado. Uma ocasião que a Força Aérea assinalou com a oferta ao primeiro-ministro de um blusão e de um capacete para quando quiser - e puder - voar num avisão F16.

Na declaração que fez no fim da visita, Csota salientou o fato de este ramos ir colocar uma das suas bases - a do Montijo - ao serviço da aviação civil.