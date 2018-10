Herança Lula, Bolsonaro favorito e "fake news". 10 conclusões das eleições brasileiras

Haddad visitará Lula na prisão para discutir a segunda volta. Para já, e mais do que afastar-se desde ou de Dilma, o discurso de Haddad vai no sentido de se distinguir de Bolsonaro. Este domingo, a partir de um hotel em São Paulo, Haddad apontou a direção do partido: “Sinto-me desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. A oportunidade de uma segunda volta é uma oportunidade inestimável que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar com sobriedade, mas também com sentido de responsabilidade. Sempre estive do lado da Liberdade e da democracia”, afirmou.

Mesmo entre os militantes “petistas”, muitos acreditam que, apesar do discurso mais radical que se seguirá à primeira volta eleitoral, Haddad, se eleito, acabará por fugir a esta linha na altura de indicar o seu Governo. Entre os erros governativos habitualmente apontados a Dilma Rousseff após a reeleição de 2004 está o ter escolhido Joaquim Levy (Levy esteve quase um ano no cargo, pedindo a demissão em dezembro de 2015) para a pasta da Economia. Os sindicatos voltaram-se contra o partido, considerando que as medidas de ajuste fiscal retiravam direitos aos trabalhadores.

Haddad está intimamente ligado a Lula da Silva e Dilma Rousseff: foi ministro da Educação de ambos. E se as referências a Lula (no seu primeiro discurso pós-eleitoral Haddad referiu-se a este como “a maior liderança” do PT, o que lhe valeu aplausos na sala onde discursava) o poderiam beneficiar, navegando a onda de popularidade que Lula ainda tem no país, qualquer aproximação a Dilma só afastará eleitorado. É que a popularidade da ex-Presidente é tão baixa que este domingo acabou em quarto lugar em Minas Gerais, falhando assim a eleição para senadora no seu estado-natal.

Fernando Haddad não é uma escolha consensual no interior do Partido dos Trabalhadores (PT). A primeira escolha foi sempre a do antigo Presidente Lula da Silva. Contudo, preso desde abril, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula, mesmo liderando nas sondagens, viu-se impedido de concorrer por decisão do Tribunal Superior Eleitoral – a Lei da “Ficha Limpa” veta a participação eleitoral a políticos condenados em duas instâncias do Judiciário.

2) Quem apoia quem agora? A importância do centro-esquerda, da rejeição e da abstenção

A decisão sobre o sucessor de Michel Temer como Presidente brasileiro foi adiada para 28 de outubro, com a eleição a ser disputada entre Jair Bolsonaro, da extrema-direita, e Fernando Haddad, candidato do PT. A vitória de Bolsonaro na primeira volta eleitoral (46,1% contra os 29,8% de Haddad) foi só uma meia surpresa, pois as últimas projeções do Ibope já o deixavam no patamar dos 48%. Assim, Bolsonaro é o favorito a suceder a Temer. O que pode inverter esta tendência? Sobretudo dois factores. O primeiro é a chamada taxa de rejeição, ou seja, os eleitores que afirmam nunca votar num candidado: a do candidato da extrema-direita está nos 43%, enquanto a de Haddad se fica por 36%.

Mas talvez mais importante do que a taxa de rejeição são os apoios (políticos) que um e outro, Bolsonaro e Haddad, conseguirem angariar nas próximas semanas por parte dos candidados derrotados (e fora da segunda volta) na eleição de domingo. Muitos já se posicionaram. Não tanto a favor de Haddad mas, acima de tudo, contra Bolsonaro.

É o caso de Ciro Gomes, do PDT, que ficou em terceiro lugar com 12,5% dos votos. Gomes afirmou este domingo que fará parte da “oposição ao fascismo”. “A minha história de vida é uma história de defesa da democracia", declarou o candidato, garantindo depois que se reunirá nos próximos dias com os membros do partido antes de tomar uma posição oficial de apoio a Haddad.

Já Guilherme Boulos, do PSOL, que conseguiu apenas 0,58% dos votos dos brasileiros, declarou o seu apoio ao PT através da rede social Twitter. E escreveu: “Fizemos uma campanha de cabeça erguida e plantámos sementes para o futuro. Agora estaremos nas ruas para derrotar o fascismo e eleger quem representa a democracia no segundo turno: Fernando Haddad".

Ao lado de Bolsonaro aparenta estar, para já, o PSDB. É certo que o candidato Geraldo Alckmin (que alcançou apenas 4% dos votos no domingo) ainda se vai reunir na terça-feira com membros do partido, e é certo que no passado Alckmim se chegou a referir a Bolsonaro como “despreparado”, mas João Doria, que recebeu mais de seis milhões de votos para o governo de São Paulo e é uma figura importante do PSDB – derrotou, por exemplo, Haddad na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2016 -, já afirmou que, por si, o apoio do partido irá para Bolsonaro. Ou melhor, “contra Fernando Haddad, o fantoche de Lula”.

Outro fator importante na segunda volta de 28 de outubro será a abstenção. Nesta primeira volta, a abstenção atingiu 20,3%, o valor mais alto desde 1998. Significa isto que quase 30 milhões de eleitores aptos a votar não o fizeram domingo. Se diminuir, importante (embora uma incógnita) será perceber qual a inclinação destes eleitores "em falta" – o voto no Brasil é obrigatório.

3) Quem vence à primeira, vence à segunda. A história vai repetir-se?

Foi sempre assim: quem melhor colocado ficou na primeira volta eleitoral, acabaria mesmo por vencer à segunda. A exceção mesmo foi Fernando Henrique Cardoso, pois este, em 1994 e 1998, conseguiu ser logo eleito Presidente à primeira – curiosamente, deixando Lula da Silva em segundo lugar. Desde o regresso das presidenciais diretas ao Brasil, em 1989, Fernando Collor de Mello, em 1989, Lula da Silva, em 2002 e 2006, e Dilma Rousseff, em 2010 e 2014, apenas alargaram na segunda volta a vantagem percentual o candidato adversário.