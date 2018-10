"Dava para continuar", mas Artur decidiu que era hora de guardar as luvas

Artur Moraes amadureceu a ideia e, aos 37 anos, decidiu terminar a sua carreira de futebolista. O guarda-redes, que foi campeão nacional pelo Benfica, e que ainda representou Braga e Aves, em Portugal, diz, em entrevista à Renascença, que "ainda dava para continuar", mas entendeu que era chegada a hora de abraçar outros projetos de vida.

"Foi uma decisão amadurecida, apesar de dar para continuar. Agora vou representar cá [em Portugal], uma vez que gosto de estar cá e a minha família também, uma empresa criada em janeiro no Brasil", revela o agora ex-jogador.

Artur guarda as luvas com um sentimento de realização plena, depois de "cumprir o sonho daquela criança que sonhava em representar grandes clubes e em conquistar títulos".

Percurso e títulos conquistados

Bicampeão nacional pelo Benfica, o guarda-redes venceu, ainda, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e três Taças da Liga, aos serviço do clube lisboeta. Foi campeão brasileiro e venceu a Copa do Brasil, pelo Cruzeiro.

Artur ganhou ainda títulos em escalões inferiores do Brasil, com as camisolas do Paulista e do Coritiba. Emigrou para a Europa em 2007 para representar o Siena. Nunca jogou pelo clube e foi cedido ao Cesena. Passou duas épocas na Roma, antes de se transferir para Portugal. Uma época em Braga convenceu os dirigentes do Benfica, que o contrataram em 2011.

Depois de quatro temporadas na Luz, Artur jogou no Osmanlispor, da Turquia, e em 2017 atuou pela Chapecoense. Na temporada passada regressou a Portugal para jogar no Desportivo das Aves. Fez, apenas, um jogo no campeonato, mas teve oportunidade de festejar a conquista histórica da Taça de Portugal, no Jamor.